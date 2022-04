Jean Michel MATHÉ

Il y a assez longtemps des études scientifiques.. plutôt orientées électronique et automatique..

Ensuite une activité de recherche dans le domaine des systèmes de mesure appliquées à la mécanique des fluides, avec quelques brevets et publications.



Un intérêt assez marqué pour l'histoire, la stratégie, un peu les jeux d'échecs... Conséquence, l'envie de créer un wargame au début des années 90, avec un concept de Chef d'Armée et des aides informatiques en charge de la hiérarchie...



Après une dizaine d'années de travail -en parallèle sur mon activité de recherche (et un peu d'enseignement)- la fin du développement du premier wargame LGAA édité par MatrixGames..



Et depuis 5 ans, la suite...



Mes compétences :

Algorithme

Génétique

Histoire

Histoire militaire

Logique

Logique floue

Stratégie