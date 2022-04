Jean-Michel MATHIEU

Je dirige actuellement le Centre de services développement d'Exakis basé à Biarritz.



Fort d'une trentaine de consultants, notre Centre de services est organisé pour répondre aux besoins de plateaux de développement externalisés de nos clients. Nous participons également à la réalisation de nombreux projets en mode Front/Back en relation avec nos autres agences.



Le Centre de services de Biarritz, totalement dédié aux technologies Microsoft, est actuellement l'un des plus expérimentés en France sur SharePoint et la plateforme .net. C'est une des raisons pour laquelle Exakis a été désigné partenaire de l'année Microsoft en 2014.



Notre Centre est actuellement en pleine expansion pour atteindre une nouvelle dimension, avec un plan de recrutement dynamique.

Si vous êtes vous aussi un passionné des dernières technologies Microsoft et amoureux de la Côte Basque, n'hésitez pas à me contacter pour nous rejoindre !



Mes compétences :

Microsoft Sharepoint

SQL

Microsoft .NET

Informatique

Gestion de projet

Microsoft