Jean-Michel MAUTALEN

Ma carrière a débuté en 1996 comme Chef de Projet chez TAMTAM, société d'envoi de messages personnels sur récepteur numérique. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Télécoms & Réseaux, j'avais en charge la mise en service, la maintenance ainsi que l'évolution des outils et des infrastructures techniques propres aux envois de messages ERMES.

Sur un marché très concurrentiel, l'intégration d'une équipe commune aux entités du groupe CEGETEL (TAMTAM, SFR et LE 7) en 1998, m'a permis d'étendre mon domaine d'activité à l'ensemble des sociétés du groupe et ont développé mon écoute des besoins clients.

Au travers d'expériences aussi différentes que la mise en place de réseau privée LAN et WAN, que des serveurs métiers totalement intégrés dans la chaine de contrôle des Systèmes d'Informations de CEGETEL, j'ai accompagné et finalement géré le Service de Délégations des Actes Clients en 2000, dont la mission principale était de réduire les appels traités par les centres d'appels du groupe, en offrant des outils simples et pratiques (Serveurs Vocaux Interactif, serveurs Minitel ou Internet).

Après 4 ans de succès au sein de cet opérateur, j'ai souhaité prendre la responsabilité de Project Manager au sein d'Avaya France, qui désirait développer les compétences de son équipe technique dans le domaine des protocoles réseaux et plus particulièrement de l'IP.

Numéro un des constructeurs de système téléphonique en centre-d'appel, et principal acteur du développement de la Téléphonie sur IP (ToIP), Avaya m'a permis de contribuer au déploiement des premiers systèmes de ToIP privée d'entreprise en France.

Dans un environnement High-tech omniprésent, ce poste m'a permis de compléter mon expérience sur des aspects "voix" de mon métier, que je n'avais pas eu l'occasion de travailler jusque là.

C'est à la fin de l'année 2005, que j'ai pris un poste de Program Manager, afin de piloter des projets importants pour les clients Grands Comptes d'Avaya. En conservant une forte implication technique, j'ai réussi à mener à bien des projets d'envergures en coordonnant des équipes pluridisciplinaires et intégrant des technologies diverses.

Ainsi, dès la fin 2006, Avaya m'a confié la responsabilité de Program Director pour l'un de nos clients français, afin d'étendre mes responsabilités sur plusieurs pays de la région EMEA. Dans le même temps, en tant que référent sur la technologie et les process Avaya, j'assure également le rôle de support opérationnel à l'équipe de gestion de projet d'Avaya.



Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

Internet

Informatique

Management

Networking