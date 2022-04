Jean-Michel MILON

Consultant senior et coach chez Leroy Dirigeants, groupe BPI,

j'accompagne des cadres et Dirigeants dans leur parcours professionnel:missions de coaching, bilans dynamique de carrière et outplacement.

Après l'énorme succès de mon premier album " Lève-toi et travaille ! " éditions Eyrolles,

vient de paraitre le deuxième " Y'a pas que le travail dans la vie ! ":

découvrez les scènes de recrutement, coaching, management, stratégie d'entreprise etc....

Je pose un regard mordant mais toujours tendre sur les personnes que j'accompagne chaque jour.

Le dessin fait partie de mes outils de coach.

Je collabore à l'hebdo 01 BUSINESS ET TECHNOLOGIES " la semaine de Milon " et à la newsletter de pourseformer.fr, groupe l'Etudiant " la BD du coach ".

J'ai également illustré le livre " Survivre au bureau " de Pascale KROLL,sorti en septembre 2011.



Mes compétences :

Coaching

Humour

Illustrations

Outplacement