Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE

Retraité du Ministère des Armées, je me consacre actuellement à mon activité d'auto entrepreneur, notamment dans le domaine de la formation, du conseil et du rédactionnel, tout en étant Maire Adjoint de mon village. Je suis également membre actif de la Société des Membres de la Légion d'Honneur de l'Aveyron et bénévole au Secours Catholique.

Marié et père de cinq enfants, j'ai deux petites filles.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Conseil en communication

Formation professionnelle

Relationnel

Conseil en organisation

Organisation du travail

Administration d'entreprises

Communication

Aide à la décision

Logistique

Direction générale

Organisation

Organisations humanitaires

Conseil en management

Gestion associative

Communication culturelle

Management opérationnel