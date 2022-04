Dans le monde passionnant de l'édition et chez le premier éditeur français indépendant de BD..



150 passionnés et 70 millions d'euros d'activité avec les accros à la BD et aux livres de mer, montagne et gastronomie.



Mes compétences :

Édition

Manager

Réactivité

Ressources humaines

Industrie

Contrôle de gestion

Management

Comptabilité