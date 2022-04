Jean-Michel OLIVETTO

Je suis en charge de la gestion des grands comptes et groupements d'achat en direct et manage 2 commerciaux terrain et bientôt 3 qui se partagent la France. La coutellerie ARTO (www.arto6644.com) est basée à la Monnerie Le Montel et possède un magasin de vente à Thiers 4 rue du Bourg dans le Puy de Dôme



Mes compétences :

Automatismes

Courants forts

Economie

Electricité

Energie

Internet

Process

process industriel

Protocole

Réseau IP

Sécurité

Sécurité réseau

Transfert industriel

Video

vidéo surveillance

Vente

Développement commercial

Marketing

Management