Jean-Michel ORJEBIN

Vous êtes responsable des Services Généraux et Services Achats d'une Grande Entreprise ou de PME.

Votre contrainte principale, satisfaire les utilisateurs et vos clients internes dans le respect des budgets et des délais impartis.

Créee en 2007, ERGOFFICE vous offre un véritable "Service Personnalisé" dans le domaine de l'aménagement Tertiaire.

Quelques soient vos contraintes, votre cahier des charges,nous sommes en mesure de répondre à vos spécificités, y compris le sur-mesure.

Avec une expertise de 25 années dans le monde du Mobilier de Bureau, je suis trés attentif à vos demandes et attentes. Votre Satisfaction reste mon principal objectif.

"Ecoute,Disponibilité,Fidélisation,Responsabilité"

sont pour ERGOFFICE les valeurs clés d'un partenariat réussi.

Vous avez un projet,ou tout simplement souhaitez vous mieux nous connaitre?

Alors retrouvez toute notre offre sur:

www.ergoffice.fr

N'hésitez pas à me contacter au:

06 85 37 30 38

jm.orjebin@ergoffice.fr

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprises

Services Généraux

Bureau Etudes

Design

Daf