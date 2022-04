Jean-Michel OTTENSEN

Consultant Comptabilité-Paie-Bureautique , +25 an d’expérience Conseil-Formation :



COMPETENCES :

Techniques :

Expertise progiciels Gestion – Comptabilité – Paie

SAGE ligne 30 & 100 (i7 & 100c)

CIEL Evolution, EBP (Comptabilité, Gestion Commerciale, Paie)

CEGID Comptabilité

Gestion – Comptabilité

Conception et suivi de budget

Contrôle de gestion (calcul de coûts, écarts, tableau de bord, rapprochement bancaire…)

Fiscalité d’entreprise (calcul de l’impôt de société, la TVA, taxes, les Incoterms…)

Analyse financière de documents comptables (bilan financier, soldes intermédiaires de gestion, ratios…)

Gestion sociale (calcul de la paie, congés, DSN…)

Initiation et formation aux principes comptables

Comptabilité approfondie (consolidation des comptes…)

Langue : Anglais (lu : bon niveau, parlé : niveau moyen)

Conception de support de formation

Réalisation de supports pédagogiques, de modes opératoires et de diaporamas

Suivi de projet

Réalisation et suivi de projet avec MS PROJECT (Ordo



