Jean-Michel PENAS

Après des études de commerce international effectuées en France, en Espagne et au Mexique et quelques jobs d'été (Nestlé France, SNCF, Bausch & Lomb), j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que gestionnaire de parc informatique d'une UFR à l'université de Savoie. Outre le parc de machines à gérer (lifecycle management), j'ai également donné des cours d'infomatique et développé des bases de données relationnelles (collecte de taxe professionnelle, gestion des stages) et chapeauté une petite équipe de techniciens.



J'ai rejoint Hewlett-Packard France HP (Services) en 1999 en tant qu'ingénieur support. Après la mise en place d'un support dédié pour les utilisateurs internes du siège EMEA en Suisse, ma principale mission a été de gérer la partie opérationnelle du centre d'expertise Internet-Web pour EMEA: Encadrement d'une équipe d'ingénieurs, outsourcing du centre d'appel, implémentation de nouvelles applications, formations, suivi de la qualité, de la gestion d'appel. Incident, Problem & Knowledge management.



Entre 2003 et 2007, j'ai occupé un poste de business analyst EMEA pour les revendeurs d'HP habilités au service delivery (environ 1000 partenaires Channel). Production de rapports & analyses sur le suivi opérations et qualité des partenaires ainsi que pour leurs ventes de produits et de services dans toutes les business units d'HP.



Entre 2008 et 2012, j'ai occupé un poste de consultant spécialisé en Compliance & Audit auprès des Channel partners HP pour la zone Europe, Afrique et Moyen Orient (EMEA).

Ma mission consistait à gérer l'ensemble de la chaîne de décision depuis le data mining jusqu'à la négociation & le règlement des litiges en passant par un audit complet sur site.

Depuis fin 2012, mon équipe a été rattachée à Global Security Services qui, outre la partie Compliance & Audit, gère tout ce qui est lié à la sécurité (des personnes, des biens...) ainsi que la lutte contre la contrefaçon ou le grey market.



J'ai eu l'honneur d'être selectionné parmi 65000 employés pour faire partie des 300 retenus de la zone EMEA dans le cadre de "HP Enterprise Business Top Achiever program" pour l'année 2009.



Mes principales qualités résident dans ma capacité à "faire parler les chiffres" et à adapter mes analyses en fonction de l'audience: Partenaire, collègue, supervision et senior management. Je suis très orienté client et ai une vraie passion pour la qualité. J'adore innover dans l'approche des problèmes et la recherche de solutions. On me reconnaît beaucoup d'humour! :-)



Mon profil et mon expérience atypiques, le fait que je parle couramment Français, Anglais et Espagnol sont aussi des atouts.



Allemand correct, notions de Catalan et d'Italien.



Mes compétences :

Audit

Business

Business analyst

Business Objects

Compliance

Compliance Audit

Démarche qualité

ITIL

ITSM

Knowledge Management

Management

Microsoft Business Intelligence

Orienté client

Problem Management

Qualité

Reporting

Sales

Six Sigma

TCE

Business Intelligence

Business Analysis

Informatique

Gestion des connaissances

Gestion des services informatiques

security

Fraude

Warranty fraud

communication skills