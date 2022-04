Jean-Michel PERCEVAL

Gérez vos besoins, pilotez vos envies …Une expertise, des savoirs faires.



Affronter de nouveaux défis, les mener à bien et partager mon expérience de manager de terrain, directeur / chef de projets IT international, telles sont mes motivations.



Membre du reseau : Project Management Institute

Membre du reseau : impulsion38



Ingénieur de formation, acclimaté à travailler dans des environnements internationaux et multiculturels complexes, je possède +15 ans d'expérience comme responsable de projets / Chargé d’affaires (IT) variés dans des environements grand compte et start-up à fortes contraintes operationelles.



Mon expérience appliquée est suffisamment vaste et solide pour mettre en place et piloter pour vous, avec succès, des missions ou projets internationaux de natures très différentes.

Véritable entrepreneur; mon enthousiasme et ma curiosité naturelle ont toujours été mes principaux facteurs de réussite.





Mes compétences :

Telecom

International