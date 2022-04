Jean-Michel POMMET

Jean-Michel a démarré ses activités de conseil et transfert de technologie dans le vaste domaine des biotechnologies après dix années de projets de recherches fondamentales et appliquées.



Ses activités se sont articulées autour de trois axes:



1- Aide et participation active au développement de conférences industrielles dans des secteurs en fort développement comme la nutraceutique depuis 2005 avec des axes forts autour des bactéries-santé probiotiques et ingrédients associés (fibres prébiotiques...), des omega-3 (issus en particulier de micro-algues). Dernier salon impliqué en tant que Directeur du contenu: Probiotech&Microbiota aujourd'hui appelé PROBIOTA (http://www.probiotaevent.com/ ).



2- Transfert de technologie / promotion de technologies innovantes ou existantes et applicables à de nouveaux secteurs. Le Conseil scientifique et aide au développement de nouveaux produits via un réseau d'experts européens en biotechnologies et technologies de formulation (et le plus souvent autour de la microencapsulation et des bactéries-santé probiotiques).



3- Business développement de marchés en forte croissance comme les probiotiques et les microalgues (depuis les biocarburants en passant par les compléments alimentaires, l'innovation cosmétique à la valorisation des co-produits industriels...



Ces trois activités, bien que très distinctes du point de vue business model, ont un point commun: l'intermédiation, l'interface entre la R&D et l'industrie. En quelque sorte Jean-Michel a "facilité" les choix d'innovation technologique via la mise en relation entre des experts dans de nombreux domaines et le monde de l'industrie.



Depuis 2013 Jean-Michel consacre son expertise au développement des microalgues, un secteur en plein essor. Après avoir piloté l'innovation produits et le développement au sein de la société AlgoSource basée à Saint-Nazaire, il s'est mis tour à tour au service des sociétés Fermentalg, basée à Libourne (33), GreenSea à Mèze (34), et enfin Urban Algae (33) depuis 2020.

Il pilote sa société de conseil "foodtech" BLU EAT (www.blu-eat.com), créée officiellement depuis Janvier 2020, pour la création de produits innovants assemblant probiotiques et microalgues.



Mes compétences :

Chef de projets

Commercial b to b

Analyse des besoins

Business developpement

Transfert de technologies

Anglais courant

Innovation

Biotechnologies

Vente

Agroalimentaire

Microalgues

Probiotiques & Prébiotiques