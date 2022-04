Jean-Michel REFALO

Etant à la fois un professionnel de la pharmacie (docteur en pharmacie, plus de 10 années d'exercice en officine et en milieu hospitalier) et un professionnel du conseil et de la formation (directeur pendant 4 ans d'une école de préparateurs en pharmacie), j'ai créé dès 2005 PharmaGuideur organisme de formation de conseil en pharmacie, qui est aujourd'hui un Organisme de DPC habilité pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, IDE, IADE, IBODE, AS, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, préparateurs en pharmacie...

www.pharmaguideur.fr

Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (F-05.12 - Sciences du médicament)

Membre d'une compagnie d'experts, le GRECA : Groupement des Experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.



Mes compétences :

Pharmacie

Pharmacien

Consultant

Santé

Formateur

Objets connectés de santé