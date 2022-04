Jean-Michel REGNAULT

Ingénieur diplômé du CESI dans le cadre d'un CIF, je suis en recherche active d'opportunité et d'un nouveau challenge professionnel.



Je recherche un poste de responsable maintenance, production ou amélioration continue. Ces secteurs d'activité correspondent exactement aux aspirations que j'ai pour la réalisation de mon plan de carrière, j’ai besoin d’un poste de terrain.



Mes 29 années d'expérience dans 2 entreprises, mon expérience pluridisciplinaire dans l’installation de lignes de production, de la maintenance et de la production en flux tendu prérience ainsi que ma formation d'ingénieur qui complète mon parcours font de moi quelqu'un de fiable et rapidement adaptable avec de solides acquis.



Mes principales qualités sont: des valeurs humaines de respect de l’autre, la ténacité, la prévoyance, la disponibilité. J'ai aussi à coeur de faire évoluer mon équipe pour atteindre ensemble l'objectif commun.



Je suis mobile sur le grand 1/4 nord-est de la France et je maitrise l'anglais avec un score de 810 au TOEIC.



Mes compétences :

Project management

Pack office

Maintenance

Hydraulique

Mécanique générale

USINAGE

Management d'équipe

Pneumatique et électrique

Quarkxpress

SAP

SOUDURE