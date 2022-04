Jean-Michel RENON

Après avoir passé 22 ans au sein de Saur , société de service en eau et assainissement, en gestion déléguée par les Collectivités, j'ai souhaité donner une nouvelle impulsion à ma carrière en allant à l'international.



Avec cette expérience haïtienne au sein de Sesam, société des eaux de St Marc, il m’a fallu m’intégrer dans une nouvelle équipe, m’inscrire dans de nouveaux modes de fonctionnement, m’imposer auprès de nouveaux collaborateurs, démontrer mes compétences.

Je suis reconnu par ma hiérarchie pour ma capacité d’adaptation, mon implication, la qualité du travail réalisé et ma capacité d’analyse.

J’aime conduire des projets et m’intéresse à l’aspect pratique des choses. Je m’attache à organiser le travail et faire exécuter les tâches requises.





Mes compétences :

Gestion d un centre de profit

Gestion de projet

Management

Management d'équipe

Optimisation

Réorganisation