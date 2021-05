Séverine TANNEUX

Après un parcours académique des plus classique aboutissant à l'obtention d'un DESS en stratégie et gestion des Ressources Humaines à l'appui d'un stage de 8 mois dans un centre hospitalier, j'ai ensuite débuté ma carrière comme chargée d'Etudes RH. Ce premier poste très orienté Etudes sur les questions de droit du travail, droit disciplinaire et social, m'a également permis d'appréhender des thématiques aussi diverses que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la définition des emplois, la gestion prévisionnelle des effectifs....

Par la suite j'ai intégré le groupe SAUR pour un poste plus opérationnel de terrain de généraliste RH (d'abord RRH puis DRH de la région Centre Ouest), faisant appel à toutes les compétences et connaissances RH nécessaires à la bonne gestion des Ressources Humaines.

Ayant souhaité donner une teinte différente à ma carrière, j'ai donc repris, en formation continue, un Master II en Management, Santé et Qualité de vie au travail obtenu en juillet 2014, ainsi qu'un DU en médiation et gestion des conflits. Ces formations me permettent désormais d'aborder plus facilement les notions de prévention des risques et santé, axe devenu majeur dans nos organisations.

Habilitée IPRP par le ministère du travail, j'exerce actuellement comme consultante en évaluation et prévention des risques psychosociaux, organisation, gestion des changements en free lance.

Je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité professionnelle qui me permettrait de mobiliser et mettre en oeuvre l'ensemble de mes compétences.

Reconnue pour mon dynamisme, mon positivisme et mon contact direct, j'apprécie particulièrement d'exercer mes compétences sous une approche de conseils et d'animation auprès des opérationnels.

Ma disponibilité est négociable et peut-être rapide.



Mes compétences :

RH

Qualité de vie au travail

Management

Gestion de Carrière Résistance aux changement

Santé au travail

Optimisation des coûts

Formation

Recruteur

Juridique/disciplinaire. Profil RH Généralist

Conseils et accompagnement RH aux opérationnels

Relations sociales & syndicales

Ressources Humaines

Droit du travail

Gestion du stress

Recrutement

Relations sociales

Santé

Gestion de carrières

Prévention