Jean Michel ROUSSEAUX

Homme de terrain avec une quinzaine d'années d'expérience en management dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, je m'épanouis dans des activités d'optimisation du CA et de la marge d'un ou plusieurs établissements.



Très orienté " client", j'attache beaucoup d'importance à l'écoute et le conseil. Sur le plan de l'exploitation, je m'appuis énormément sur la relation de confiance établie avec les collaborateurs.



Mes activités sont fortement orientées vers l'analyse du marché, l'anticipation, l'optimisation des revenus, et la maîtrise des coûts.



A travers ma connaissance des différents segments de marché, ainsi que des canaux de distribution ( IDS, ADS, GDS) , je développe une stratégie commerciale adaptée à plus ou moins long terme.



Je m'inscris aussi dans une logique d'optimisation des différentes normes Qualité.



Mes compétences :

Commercialisation interne et externe

Management d'équipes

Optimation des revenus

Management de centre de profit

Gestion analytique

optimisation des marges