Jean-Michel ROYER

Après des études littéraires, j'ai suivi une formation axée sur la communication et l'audiovisuel. M'étant occupé de l'éditorial dans les services interactifs d'un groupe de télévision numérique , j'ai complété mon expérience dans l'étude des médias, avant de rejoindre un site Internet d'emploi fin 2000.

Appréciant l'univers d'Internet et passionné de voyage et de géographie, j'ai créé le site d'informations sur les pays et de réservations touristiques 1clic1planet.



Après avoir travaillé pendant 11 ans chez TradeDoubler. Spécialiste européen du Digital Marketing, où je m'occupais des relations avec les éditeurs digitaux et de leur développement, j'ai travaillais également chez Nano Interactive France, premier fournisseur européen de ciblage par recherche, chez Weedo IT en étant Responsable des partenariats éditeurs, et consultant digital. Je suis aujourd'hui Chef de projets logiciels Direction juridiques chez Wolters Kluwer.



Mes compétences :

Chefferie de projets numériques

Consultant internet

Création de site web

Affiliate management

Développement commercial

Partenariats