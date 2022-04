Jean-Michel ROYER

Mon domaine d'activité est principalement lié au développement et à la conception automobile, avec une spécialisation orientée prototypes, qui fait suite à 5 ans d'expériences technico-commerciales.



Après une formation approfondie de 300h sur Catia V5 à l'ENS de Cachan (91), j'ai intégré le Technocentre Renault en 2005 dans la conception de supports prototypes.



En 2009, j'ai intégré l’équipe « Métier Produit Process Prototypes Amont » en tant que Pilote Composant Maquettes Physiques.

Mes principales activités consistent désormais à :

- Piloter la conception et la réalisation de démonstrateurs R&D, en matériaux composites et métalliques;

- Définir la politique technique des supports d’essais à dominante métallique (définition, choix des matériaux, coûts, délais de réalisation…) ;

- Planifier, approvisionner, faire réaliser et évaluer les supports de validation;

- Développer de nouveaux supports standards récupérables (optimisation délais et coûts);

- Fournir des documents de référence aux Chargés d’Affaires et aux Concepteurs, et assurer le respect des exigences métiers des composants concernés ;

- Assurer les évolutions de ces documents de référence via les retours d'expériences des clients internes et de benchmarking;

- Etablir des validations techniques ;

- Apporter une expertise technique aux équipes de développement d’un support ou aux sous-traitants ;

- Former les nouveaux Chargés d’Affaires et Concepteurs aux supports d’essais de mon périmètre

(17 ingénieurs du site Turc d'Oyak-Renault (Bursa) aux études des moyens d'assemblages d'éléments en tôle en 2009).

Ces supports de validation sont destinés pour le développement projet, dont la simulation de conduite immersive, des analyses calcul, vibratoires, chocs, arrachement, ensoleillement...



Depuis janvier 2016, j'ai pris les fonctions d'Evaluateur Qualité Prototypes où je traque tous les défauts des nouveaux véhicules prototypes (au numérique puis au physique), en France et à l'international, pour ensuite piloter la restitution à l'ensemble des équipes Projets. Leur objectif: la résolution des problèmes rencontrés à une date fixée, avant l'entrée définitive du projet en usine.



Mes compétences :

Catia v5

GDG

Office 2010

Autocad 2D

Catia v6

Commercial BtoB

Traitement de l'air

Conception mécanique

Management de projets

Relations internationales

Anglais courant

Mécanique générale

Composites et métalliques

Automatisation des systèmes industriels

Aluminium

Réunions/Communication

Automobile

Informatique

Photoshop

Formation

Négociateur

Gestion de projet

Enovia