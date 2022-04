Jean Michel SIMON

Madame,Monsieur



En effet, ces dix dernières années, j'ai exercé‚ en tant que Chef d'Atelier au sein de l'entreprise MBP (fabrication industrielle de cartouches pour imprimantes laser).



Lors de mon parcours, j'ai pu développer une grande polyvalence à travers les différentes missions qui m'ont été confiées, ainsi qu'une faculté d'adaptation certaine. Mon autonomie, ma rigueur et l'investissement dont j'ai pu faire preuve, m'ont permis d'être reconnu et apprécié‚ par mes différents responsables et collaborateurs.



Mes compétences :

Encadrement