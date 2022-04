Jean-Michel SMOUTS

Grâce à un parcours de 27 ans au service des clients en B2C et en B2B, j'ai acquis un savoir-faire dans le domaine de la stratégie et la gestion de l'entreprise ainsi que dans l'animation commerciale.



Mes principales compétences dans la direction d'équipe commerciale, la gestion de centres de profit et de points de vente sont:



1/ Développer l'activité et le chiffre d'affaires:

- élaborer la stratégie commerciale, réaliser le plan d'actions commerciales

- prospecter et vendre

- réaliser le marketing mix de points de vente, développer des activités nouvelles



2/ Manager des équipes commerciales:

- animer sur des objectifs et projets jusqu' à 100 collaborateurs, conduire le changement

- coordonner et suivre l'activité, mesurer et accroître la productivité



3/ Gérer des centres de profit:

- définir des budgets et des comptes d'exploitation prévisionnels

- suivre la rentabilité et traiter les écarts au business plan



Si vous recherchez un directeur commercial, directeur de réseau de magasins ou d'agences, n'hésitez pas à me contacter: je serais heureux de vous rencontrer pour vous exposer plus en détail mes compétences et ma motivation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Management opérationnel

Gestion de point de vente

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise