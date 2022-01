Olivier RICHARDOT

Après plusieurs expériences très riches (DRH, Président d'un service de santé au travail), je dirige depuis 2007 un organisme de formation (CABESTAN FORMATION).



Même si l'animation de l'organisme me prend un temps certain, j'interviens encore personnellement sur des sessions en :

- Management

- Gestion des Ressources Humaines

- Relations sociales



Avec un réseau national de plus de 230 formateurs, CABESTAN FORMATION couvre vos besoins dans le domaine de la sécurité, des relations sociales, de la GRH, de la communication, de la gestion et de la bureautique.



Nous intervenons exclusivement en intra-entreprise. Ce choix stratégique, qui néglige la rentabilité au profit de la qualité, permet à nos clients de commander des sessions de formations qui :

- sont réalisées dans 100% des cas (contre 50% en moyenne pour les organismes qui organisent des sessions interentreprises) ;

- sont adaptées à leur contexte professionnel ;

- ne nécessitent aucun déplacement.



Mes compétences :

Management d'équipe

FORMATEUR

CONSEIL

CONSULTANT

GPEC

RECRUTEMENT

ACCOMPAGNEMENT

DROIT

EVALUATION