Olivier RICHARDEAU

Directeur Régional Ouest Visite Médicale/ Pharmacie



Expérience de 30 ans dans l'Industrie Pharmaceutique dont 22 années de management des Forces de Vente en Visite Médicale, Généraliste et Spécialiste (ville ,hôpital) et Officine

Spécialisé en Coaching, animation, gestion et formation des forces de ventes en VM.

Fédérateur, doté d'un fort esprit de challenges (ex compétiteur de haut niveau). J'aime construire et motiver mes collaborateurs afin de développer leurs compétences et atteindre les objectifs.

Mon parcours, varié, m'a permis de rencontrer et connaitre de nombreux spécialistes et KOL , pneumologues, allergologues, pédiatres, dermatologues, gynécologues, phlébologues et chirurgiens ( plaies cicatrisation).

Mais aussi de développer les business avec les Pharmaciens ( Iprad Saforelle, Molnlycke, La Roche Posay)

Je recherche un challenge pérenne, stimulant et porteur.



Mes compétences :

Vente

Communication

Management

Industrie pharmaceutique