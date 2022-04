Carine JACOB

Support stratégique dans le domaine des Ressources Humaines



Près de 9 années d'expérience en tant que Responsable des Ressources Humaines

Titulaire d'un Master en droit de l'entreprise spécialité droit du travail

Capacité de communication et négociation

Orientée résultat

Esprit d'analyse

Niveau B2 en Anglais



Mes compétences :

Recrutement et suivi des effectifs

Conseil et accompagnement auprès des directeurs

Administration du personnel et suivi disciplinaire

Evaluation des salariés et formation

Santé et sécurité au travail

Relations sociales & syndicales

TOEIC Score 900

Proposition de solutions innovantes

Gestion de l'absentéisme

Maintien du climat social

Garant de l'application du droit du travail

Développement des politiques RH

Détection des talents

Utilisatrice du PAPI accréditée

Ressources humaines