Jean-Michel SOENEN

Consultant associé - plus de 260 missions pour plus de 60 clients ...



Il y a 9 ans jamais je n'aurai pu imaginer le chemin parcouru ...

il y a 9 ans, je débutais dans ce métier, j'étais passé de l'autre côté ... du côté des fournisseurs ...



Aujourd'hui,

Je rencontre toujours de nouveaux clients avec chacun des attentes différentes et je travaille toujours avec mes premiers clients. Ceux qui ont cru en ETIC et en moi.



Ce qui me motive : Un plaisir réel dans la satisfaction du client, la volonté forte de développer une relation durable et de proximité avec nos/mes clients.



Mon challenge : continuer à se remettre en question, pour progresser et continuer à apporter de la valeur à nos clients



Vous avez des projets, vous avez des interrogations, … peut-être pouvons-nous parcourir un peu de chemin ensemble.



http://www.etic-consulting.fr



Domaines de compétence :

Conseil et Assistance dans le domaine des SI, des infrastructures, des télécoms et dans le domaine de la sécurité

Conseil en Organisation et Accompagnement démarche ITIL

Stratégie et Accompagnement achat public et achat privé



Mes compétences :

Conseil

Information Technology

Sécurité

Direction des systèmes d'information

Télécommunications

Réseau

ITIL Foundation V3