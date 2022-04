Jean-Michel SOUÊTRE

Actuellement responsable environnement et énergie dans un groupe bancaire mutualiste. Je gère les contrats d'énergie (régulé et non régulé), dans leurs suivi et leurs renouvellement. J'anime des groupes de travail sur l'achat d'énergie avec les filiales. J'assure la remonté des consommations d'énergie pour le groupe.

Je coordonne en interne et avec un assistant maître d’ouvrage l’ensemble des dossiers de certification environnementale des bâtiments (HQE, BREEAM, BBC rénovation…)

J’ai également été responsable du suivi des travaux techniques et second œuvre en tant que maître d’ouvrage.

J’ai été responsable d’affaire lot électricité dans divers bureau d’étude.





Mes compétences :

Communication

Audit

Gestion de projet

Management

Informatique