Christophe CHANTÔME

J'ai consolidé une expérience dans le domaine de l'intégration et de la logistique client/fournisseur ainsi que de l'accompagnement aux changements sur des projets d'infrastructure (ITIL) , du conseil sur des projets statégiques , AMOA.

J'ai pu approfondir mon experience en allant sur la direction de projet en participant (COPIL), P&L , en suivant l'aspect BUDGETAIRE; respect des côuts, des delais afin de répondre à la satisfaction client.





Responsable déménagemment des PTFs de developpements et contrôle qualité.

J'ai participé au projet ambitieux de deploiement des PTFs téléphoniques du LCL, gestion de planning, gestion des changements, de l'accompagnement de l'exploitation et de la production sur le Projet TOIP LCL .

J'ai confirmé mon potentiel logistique et technique sur la TOIP ; de même qu'actuellement sur la gestion de projets réseau ( Refonte FW, LAN, WAN ,..)

J'ai aussi une forte aptitude à federer pour reussir de grand projet



Mes atouts : Rigueur ,Anticipation , relationnel, .





Je sais m'impliquer sur des domaines hétérogènes voie tel que le CTI, les enregistreurs, les ACD/PBX (NORTEL, LUCENT, ALCATEL 4400) et données tel que de cluster VERITAS ,ORACLE 8,9 , SQL/SERVER sur des OS tel UNIX SOLARIS,AIX,HP-UX 9000 et WINDOWS ...







http://christophe.cha.free.fr



Mes compétences :

Direction de projet