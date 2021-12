Sébastien CHORAIN

2015 à aujourd'hui Consort NT, Castres

Responsable Service Desk Laboratoires Pierre Fabre, France et International

Encadrement successif de toutes les équipes du Service Desk : Support N1, N2, Proximité, Gestion des Demandes, Gestion de la Connaissance, Référent Amélioration Continue et Outils, backup et renfort du Service Delivery Manager.



2006-2014 Devoteam Outsourcing, Castres

Responsable Helpdesk Laboratoires Pierre Fabre France

Restructuration et encadrement, 20 personnes en 2 langues, inbound et outbound.



2004-2006 Stream Europe, Amsterdam

Responsable de Production Support Technique Européen Adobe

Mise en place et encadrement, 70 personnes en 10 langues, exclusivement en inbound.



2002-2004 blowUP media Benelux, Amsterdam/Bruxelles/Anvers

Responsable Commercial Belgique



2001-2002 Phonepermanence D-Interactive, Paris

Responsable de Site Service Clients, Support Technique et Télévente Microsoft

Restructuration et encadrement, 100 personnes en inbound et 50 personnes en outbound.



1999-2001 Atos Origin SNT, Lyon

Responsable de Production du Centre de Contact Client Européen Peugeot

Mise en place et encadrement, 180 personnes en 6 langues, principalement en inbound, plus campagnes ponctuelles en outbound.

Responsable de Projet dans le cadre de la mise en place du Centre



1997-1999 Districom, Paris/Lille/Rouen

Ingénieur Commercial Partenaires Microsoft région Nord-Normandie



1996-1997 Computer 2000 Techdata, Paris

Ingénieur Commercial, responsable du compte Alcatel Réseaux dEntreprises



1993-1996 Phonepermanence, Paris

Conseiller Avant-Vente Partenaires Microsoft France

Assistant Responsable Marketing Fidélisation Microsoft France

Superviseur Service Clients Microsoft France

Conseiller Commercial Service Clients Microsoft France

Téléacteur multi-campagnes démission dappels IBM, Carrefour, Amex,



1991-1993 Apparitions Vidéo, Paris

Créateur et gérant dune entreprise individuelle de vente de disques et vidéos



1989-1991 Première expérience professionnelle dans la vente de prêt à porter





Formation et diplômes



2015 Certification ITIL V3 Les fondamentaux



2004 Stream University, Paris

Certification Increasing your impact as a Manager



2003 Vrije Universiteit, Amsterdam

Certification Néerlandais niveau 1 et 2



1997 Microsoft France, Paris

Certification Microsoft Sales Specialist



1989 Collège Sévigné, Paris

Baccalauréat A2 Littérature et Langues Etrangères



Mes compétences :



- Management global opérationnel d'un Service Clients ou d'un Service Desk, incluant plusieurs années d'expérience à l'International

- Encadrement d'équipes N1, N2, Proximité, Gestion de la Demande, Gestion de la Connaissance

- Animation de Comités Clients ou Internes de type Service Desk, Amélioration Continue et Outils

- Backup et renfort d'un Service Delivery Manager