Jean-Michel STICHELBAUT

-Journaliste indépendant, collaborateur depuis 2012 du magazine Media Marketing, de l'hebdomadaire MM News et du site mm.be

Spécialités: communication, marketing, media.

-Rédacteur en chef du magazine PUB (Kluwer) de 1990 à mai 2012.

Journaliste chez PUB de 1988 à 1990;





-Traducteur indépendant - du néerlandais et de l'anglais vers le français - notamment pour Marcom (éditeur de Media Marketing), le GRP (Groupe de Réflexion et de Planning, association représentant les spécialistes média) , Vlaamse Nieuwsmedia (association représentant les médias d'information flamands).



Mes compétences :

Traduction anglais français

Traduction néerlandais français