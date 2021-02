Jean-Michel TARDIVEL

Je suis un hôtelier au parcours atypique ayant travaillé sur plusieurs postes de l'hôtel et du restaurant, ce qui me procure une connaissance pratique et transversale des professions du tourisme et plus spécifiquement de l'hôtellerie et de la restauration.



Grâce à une expatriation réussie, je profite d’une expérience internationale de plus de 8 ans dans un pays hispanophone, où j'ai découvert ma vocation pour la théorie–pratique de l’enseignement. J’ai développé mes techniques d'enseignant en tourisme et en hôtellerie et mes qualités d’administrateur de l’enseignement. J’ai donc une ‘’triple’’ formation :



- l'hôtellerie -restauration : BTS

- L’espagnol : D.C.L. (Diplôme de compétence en langue espagnole)

- les sciences de l'éducation : Licence + Maîtrise+ Master.



Soucieux de la formation et de l’intégration sur le marché du travail des jeunes et des moins jeunes depuis des années ; je suis persuadé, grâce à ma préparation théorique et mon expérience de terrain, d’être la personne adéquate pour un poste de coordinateur ou responsable pédagogique dans un organisme d’enseignement.



Il est temps pour moi de renouer avec des responsabilités de l’enseignement comme lors de mon expatriation. Je recherche l’entreprise grâce à laquelle je pourrai cultiver cette expérience, pour cela, je suis disposé à consacrer le temps et les énergies nécessaires à ma préparation pour une prise de poste optimale.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion administrative

Approvisionnement

Cuisine gastronomique

Accueil physique et téléphonique

Français Langue Etrangère

Restauration

Gestion hôtelière

Guide touristique

Tourisme

Pédagogie

Enseignement

Sciences humaines et sociales

Gestion de la formation

Formation professionnelle

Education

Psychologie sociale

Psychologie clinique

Ingénierie pédagogique