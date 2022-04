Jean-Michel TROUSSIERE

Je suis responsable technique dans la société SAITEC qui est une SSII de la région centre.

Spécialisé sur plateforme Microsoft.

Je suis certifié dans les domaines d'expertises Windows servers, Active Directory, Exchange, ISA server et TMG, ainsi que dans les domaines de mobilité et de travail collaboratif SharePoint.

Mon principal atout est d'être capable de m'adapter à toutes les nouvelles technologies et les nouveaux produits.Ce qui m’a permis d’implémenter des infrastructures :

- VDI avec Windows 2008 R2 et Windows 2012

- Bureau à distance avec RemoteApp, portail Web SSL et passerelle SSL

- HyperV 2008 R2 et 2012 avec de la haute disponibilité

- Infrastructure PKI d’entreprise

- Haute disponibilité Exchange

- System center configuration manager 2012 et Endpoint Protection 2012

- Portail Sharepoint 2010 et 2013

Je mène les projets de bout en bout, de l'audit à l'étude commerciale jusqu'à la réalisation et la maintenance.

Mes réalisations se situent dans les domaines de l'industrie PME, PMI et groupe industriels, ainsi que dans les services publics notamment les hôpitaux. J'ai d'ailleurs une grande expérience des milieux hospitaliers depuis plus de 10 ans.



Mes compétences :

TMG

System center configuration manager 2012

Windows 2003, 2008, 2012

Infrastructure VDI 2008, 2012

Exchange 2003, 2007, 2010

Sharepoint WSS3, 2010, 2013

Hyperv Windows 2012

Haute disponibilité

Informatique

MCSA

Microsoft

ISA