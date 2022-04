Blandine TROUSSIERE

Holiste Laboratoire et Développement



Le nom de notre laboratoire, HOLISTE, traduit notre engagement pour une approche globale et naturelle de l’être humain et de la santé.

Nous avons fait le pari de développer des solutions nouvelles pour préserver ou restaurer le capital santé, grâce à des méthodes respectueuses du corps et de sa capacité de régénération.

Nous avons tissé des liens étroits avec des inventeurs, des chercheurs, des professionnels de santé, pour concevoir, réaliser et expérimenter des méthodes novatrices.

Elles ont toutes en commun un mode d’action globale et, ensemble, elles permettent de construire de nombreux concepts autour du sport, du vieillissement, de la prévention et de la santé.



Dès 1989, Holiste propose le Bol d'air Jacquier. Cette méthode unique d’oxygénation cellulaire optimise l'assimilation de l'oxygène contenu dans l'air ambiant en utilisant les propriétés d’une essence de résine pin éco certifiée, et reproduit ainsi un phénomène naturel.

Quelques minutes par jours suffisent, en hygiène de vie, pour lutter contre toutes les formes d'hypoxie. Adapté aux personnes soucieuses de leur santé et utilisé en médecine intégrative, le Bol d’air est aussi présent chez de nombreux sportifs.



