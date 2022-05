Yohann DA SILVA

Une expérience de plus sept ans, des connaissances solides en développement dans de nombreux langages, formation et expérience en conception et réalisation d’outils décisionnels ainsi qu’en développement et technologies web et en méthodologies objet. Souple, autonome, ouvert d’esprit, dynamique, créatif et possédant une première expérience de management d’équipe de projet, j'ai réalisé plusieurs missions en tant qu'Analyste/Concepteur/Chef d'équipe et souhaite retrouver ce type de postes.



A part ça j'aime courir après un ballon, me balader dans la nature, le rock et plein d'autres choses encore.



Mes compétences :

Conception

Développement informatique

Informatique