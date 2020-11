Jean-Nicolas KETTERER

Dirigeant depuis plusieurs années, j'ai construit mon parcours professionnel par promotion interne au coeur d'un univers communicatif et réactif.

Négociateur et manager au quotidien, mes domaines de compétences ont la particularité d'associer une grande maîtrise du terrain à une gestion commerciale et financiére.



Aujourd'hui, je souhaite dynamiser et élargir mon expérience au sein d'une fonction de responsable de centre de profits dans une structure d'entreprise à taille humaine.

Faire progresser en permanence mes performances et celles de mes collaborateurs par ma motivation et mon leadership, afin d'insuffler une réelle dynamique de croissance.

Aisance relationnelle, service client, engagement et rigueur sont des atouts que j'ai acquis.





Mes compétences :

Permis de former

Management opérationnel

Droit du travail

Permis d'exploitation

Contrôle opérationnel

Microsoft Excel, Word, Publisher, PowerPoint