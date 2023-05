Jean-Noel CURT

Reconnu comme un entrepreneur innovant, il est un "Catalyseur" du développement d'entreprises en France et à l'international, il participe à la création d'une vision stratégique et au pilotage de sa réalisation. Il veille tout particulièrement à la mise en oeuvre des conditions de succès en interne et en externe, et notamment à l'adhésion des acteurs.



Il développe des activités high-tech ou innovantes, aussi bien dans des start-ups que dans des grandes sociétés multinationales en Europe, Asie, Amérique du Nord, Turquie et en Afrique du Nord et de l'Ouest. Il a participé à de nombreux projets de Fusion-acquisition et à leur intégration, a lancé plusieurs start-up et a négocié, en particulier, des alliances stratégiques avec Sharp, Samsung, Nokia, Apple, Honeywell, GE ...



Il conseille les directions générales et les conseils d'administration sur les grandes décisions stratégiques, y compris les projets de transformation et d’innovation

.

Dans divers secteurs, incluant les services prépayés et les services financiers, IT, hightech, le transport, l'énergie ...



Spécialisations: Direction générale - Développement des affaires - Gestion de projets complexes - Amélioration de la performance et gestion du changement - Transformation Digitale - Innovation et création de valeur - Etats-Unis, le Japon, la Corée, la Chine et l'Europe.



Mes compétences :

Aéronautique

Asie

Automobile

Commercial

International

Marketing

Métrologie

Multimedia

Performance

USA

Vente

Direction générale

Management international

Stratégie d'entreprise

Conduite du changement

Services

Stratégie digitale

Management de transition

Développement international

Business development