Jean-Patrick BAHR

Informaticien expérimenté, passionné, dynamique et mobile, j'ai toujours évolué dans le domaine de l’informatique utilisant et gérant des environnements divers (Windows, Mac Os, linux), virtualisés ou non, au sein de sociétés de taille très variable (de 10 à 2000 personnes).



J’ai travaillé dans des secteurs d'activités variés (centrale d'achat, start-up en nouvelles technologies, construction, laboratoires pharmaceutique, équipementier automobile, ...), et à différents postes (support aux utilisateurs, administration systèmes & réseaux, développement, ...).



J'ai la chance d'avoir intégrer le service informatique d'une société pour lequel je peux apporter mes connaissances et compétences afin de contribuer au bon fonctionnement du service et à la pleine satisfaction des utilisateurs.

Mon passé professionnel m'a permis de développer une réelle capacité d'écoute des utilisateurs, d'adaptation face à des situations nouvelles, une autonomie et une dynamique relationnelle.





Mes compétences :

Wifi…

Windows

Sécurité informatique

Dhcp

Réseaux informatiques

Dns

Lan

Réseaux

Active directory

Wan

Office