Montillet CÉCILE

De nombreuses motivations m'ont amenée a faire une pause il y a trois ans pour reprendre des études d'infirmière, dont je sortirai diplômée en juin 2013.

L'espoir de réussir à terme à concilier mes deux vies, d'une manière ou d'une autre, m'engage à laisser cette page ouverte, en espérant que nos contacts communs puissent fructifier entre eux et faire entre temps de nombreux petits.



Bonne continuation à vous, et à bientôt peut-être !



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Après avoir été salariée pendant 7 ans en agence de communication événementielle dans de domaine du sport et du BtoB, j'ai débuté une activité de free-lance en avril 2007 en tant que directrice de production (sous contrat).



Les agences d'événementiel et de tourisme d'affaires restent mes principaux clients ; mon domaine de compétences s'étend à la fois au domaine du voyage et à celui de l'événement d'entreprise (hors congrès médicaux).



Autonome, créative et rigoureuse, avec de bonnes capacités commerciales dans l'accompagnement client, je me réalise particulièrement dans l'organisation d'événements de taille moyenne (100 à 500 personnes - 100 à 500 KE) qui sollicitent, en plus d'une bonne autonomie, à la fois mes savoirs-faire de logisticienne et de "conseil-client".



Travaillant principalement avec le groupe Public Système, je suis ouverte à toute opportunité nouvelle qui pourrait me permettre à terme de diversifier ma clientèle.



A bientôt !



Mes compétences :

Informatique

Commerciale et évènementiel

Rédactionnelles et relationelles

Autonomie rigoureux

Connaissances médicales

Infirmière polyvalente