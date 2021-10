Jean-Paul AMYOT

Dans l'industrie, il peut s'ouvrir de nombreuses portes.

J'ai commencé ma vie professionnelle avec un objectif : Améliorer l'existant.



Depuis, améliorer les procédés et la performance des entreprises est devenu une passion.



Avant tout, J'ai acquis une culture projet dans cette fabuleuse "école entreprise" qu'est l'ESEPAC.

Puis j'ai fait mes armes au travers du LEAN MANUFACTURING puis du SIX SIGMA.



Aujourd'hui, je suis responsable d'exploitation et je transmets cette culture de l'amélioration à mes collaborateurs qu'ils soient ingénieurs, techniciens ou opérateurs.



Pour lecture, je vous conseille :

Osez la transformation permanente, comment réinventer l'EnTrePrise, de S. Darrieumerlou et L. Jaspard-Darrieumerlou.

De la performance à l'excellence, de Jim Collins.

LE BUT , de Eliyahu M. Goldratt.

Liberté & Cie, de Isaac Getz, Brian M. Carney

La belle Histoire de FAVI (tome 1 et 2 ), de JF Zobrist.

Le management Minute , de Ken Blanchard & Spencer Johnson

L'homme de la situation , de Ken Blanchard & Steve Gottry

Journey to Lean , de John Drew, Blair McCallum, Stefan Roggenhofer

SIX SIGMA comment l'appliquer , de Maurice Pillet.

A la découverte du LEAN SIX SIGMA, de Florent FOUQUE.

The Six Sigma Memory Jogger II, de Michael Brassard.

Le Lean entreprise Memory Jogger, de Richard L. MAcinnes.

The Lean Six Sigma, de Michael Brassard.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de la production

Lean Six Sigma

Commodities

Building materials

Continuous Improvement

5S

SMED

FMECA

Just-in-Time

DMAIC

HAZOP

Hazard Analysis and Critical Control Point

Kaizen

Lean Manufacturing