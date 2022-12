Jean-Paul CELERIER

Un résumé de mon parcours en quelques mots : Leadership. Adepte du travail en mode projet et de lanimation de projets transversaux. Travail en équipe (apprendre et toujours apprendre aux contacts des autres). Homme de challenge avec un esprit analytique, fédérant le changement, adaptabilité et capacités danticipations.



Dautres éléments clés marquent mon expérience ou ma personnalité :



15 ans d'expériences professionnelles dans l'industrie (électronique, automobile et biotechnologies) dans des fonctions diverses liées à la logistique industrielle et au management de la supply chain globale.



Management de services en lien avec la fonction Supply Chain et management d'équipes multi-métiers pour mener à bien des projets stratégiques au niveau de l'entreprise.



Expertise fonctionnelle des systèmes d'informations (ERP).



Une vision globale de lentreprise et une connaissance transversale des différents métiers. La vision transversale a été lélément clé afin de me permettre de mener des projets transversaux et surtout de garantir lexécution et la réussite de ces projets.



Léquité, latteinte des objectifs assignés, le respect des collaborateurs et de la hiérarchie font partie intégrante de ma personnalité.



Mes compétences :

Encadrement d'équipe

Autonomie

Inventaire

Gestion de contrats

Analyse de données

Esprit analytique

Coordination de projets

Relation fournisseurs

Suivi des fournisseurs

Gestion de projet

Adaptabilité

Négociation

Logistique industrielle

Chaine logistique

Management transversal

SAP R/3

Gestion des stocks

Gestion de projet informatique

Rigueur

Anticipation

Transport international

Lean supply chain

Organisation professionnelle

Gestion budgétaire

Conduite de projet

ERP

Management

Management de la qualité

Gestion de la production