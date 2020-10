Jean-Paul MOREIRA

Depuis 1999, année de ma première expérience commerciale, j'ai pu acquérir une solide expérience de la vente , et ce, dans de multiples secteurs d’activité (industrie, bâtiment et services).



A ce titre, au cours de mes expériences, j’ai pu démontrer une réelle expertise dans les domaines suivant :



- Développer et fidéliser des partenariats par une forte implication et un solide relationnel.

- Cibler les intervenants stratégiques sur le marché.

- Organiser et assurer le suivi des réalisations sur mon secteur d’activité.

- Assimiler les langages techniques de mes interlocuteurs afin de comprendre leurs besoins et ainsi rechercher les meilleures solutions.

- Accroître la marge de mon secteur dans un environnement concurrentiel.



Aujourd'hui, fort de cette expérience, j'ai souhaité mettre ces compétences aux profits d’une entreprise ambitieuse qui sait donner à ses collaborateurs les moyens d’atteindre les objectifs fixés.



Je pense, en effet, qu’un réel partenariat est nécessaire afin que, ensemble, nous soyons acteurs de notre développement.



Mes compétences :

Chef de Projet

Responsable commercial

Signalétique

ADP