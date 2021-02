Jean-Paul PETIT

Diplômé du Master 2 Global Supply Chain Management de l'ISLI en 2010 et auparavant en marketing à l'ESC Compiègne en 1991, je totalise 26 années en Supply Chain dans l'agroalimentaire ( Kraft foods, Nestlé, ABCD Nutrition) le luxe (Baccarat, Chanel) et dans le consulting en transport et logistique (Intologistics).



Mes compétences :

Logistique

Luxe

Transport routier

Lean supply chain

Recrutement

Management opérationnel

Transport Aérien

Modélisation

Gestion des stocks et approvisionnement

Entreposage

Recherche de fournisseurs

Gestion de projet informatique

Ordonnancement

Entretiens professionnels

Relation fournisseurs

Gestion de projet

Suivi fournisseurs

Transport

Planification

Agroalimentaire