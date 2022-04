Jf JF-PANAS

Jean Francois Panas

Création e-SENS [www.esens.fr] TPE : Web + e-marketing (TPE / PME, BtoB) avec une spec. en e-santé.

Nos réalisations

--médical--

Intranet Hospitalier : Planning Opératoire et Agenda en ligne

www.wristarthroscopy.eu (700 chirurgiens de la main - 35pays)

www.bifurc.net (communauté de 400 cardiologues - 20pays)



--BtoB-- WEBSITEMINUTE

TPE et PME (- de 20 sal.) à la recherche d'un générateur de contacts au travers de leur site internet. Investir efficace et économique. Nous nous engageons sur le résultat obtenu.

www.upholsterer.fr

www.q19-91.fr

www.pack555.eu

www.temma.fr

www.giteleluc.fr

e-SENS, issue d'une association entre un commercial et un informaticien, est devenue depuis 18 ans une TPE de 5 personnes sur Paris et Bordeaux.

e-SENS, depuis 2001:

- 2002 BICHAT (AP-HP) 1er logiciel Planning Opératoire en France PLANOPE réalisé en OPEN SOURCE - LINUX

- 2003 : Net-agenda, logiciel sur internet pour gérer les RDV médecins, ostéo,... nouvelle version 2017, responsive.

- 2007 :Array annuaire médical

- 2010 : EDF

- 2012: websiteminute.fr

- 2016 : 100 wsm



Mes compétences :

Linux