Jean-Paul PLESSIX

Actuellement expert-comptable j'ai acquis une solide expérience au sein d'un cabinet d'expertise comptable dans tous les domaines liés à cette profession et notamment ceux que je privilégie à savoir :

- Le conseil à nos clients à titre professionnel comme personnel

- Le conseil organisationnel et en gestion d'entreprise

- Le conseil fiscal et patrimonial.



Ayant une affinité particulière et des compétences certaines dans le domaine de la location meublée, je suis disposé à prendre contact avec toutes personnes intéressées par ce régime afin de leurs apporter mon expérience et de conforter la mienne.



Mes compétences :

Fiscalité

Organisation d'entreprise

Informatique

Contrôle de gestion

Création d'entreprise

Gestion de patrimoine

Location meublée

Commissaire aux comptes

Expertise comptable