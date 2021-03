Jean Paul RIVES

Tous les jours de nouvelles technologies apparaissent et peuvent vous permettre d'améliorer l'efficacité de vos actions. Spécialiste, indépendant et compétent, je vous proposons de vous aider à optimiser votre existant, découvrir de nouvelles perspectives et vous accompagner tout au long de vos projets.



Depuis plusieurs années je suis spécialisé dans l'étude et la réalisation de logiciels de gestion sur systèmes Windev Webdev et Windev Windev Mobile (Voir le site www.pcsoft.fr).



Réalisation : j'effectue conformément à vos besoins, une analyse technique et la réalisation du logiciel.

Je suis éditeur de logiciels depuis 2006 et je dispose dans tous les domaines de nombreux modules qui peuvent être réutilisées pour la réalisation de votre projet. Cela me permet d'avoir des prix très compétitifs.



Évolution : JPR SOFT est éditeur des principaux logiciels qu'il met en place. Ainsi le logiciel pourra être adapté facilement et rapidement à de nouvelles fonctionnalités permettant à votre entreprise d'évoluer.



Assistance : JPR SOFT ne limite pas l'assistance à des réponses téléphoniques. En supplément de l'assistance téléphonique, j'effectue :

- La prise de main à distance sur le PC (ou Serveur) du client.

- L'assistance sur la base de donnée associée au logiciel.

- Le paramétrage sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel.

- Des études et conseils pour l'amélioration de votre système d'information.



Donc je me positionne dans l'optique d'un accompagnement complet du client pour sa gestion informatique.





Mes compétences :

Développement informatique

Gestion des stocks

Gestion commerciale