Jean-Paul VARGA

D’abord Ingénieur dans les infrastructures orientées Microsoft (Windows ,Active Directory, Exchange, HyperV), j’ai exercé dans différentes SSII en tant qu'expert technique sur ces technologies.



Ensuite , j'ai intégré une DSI en contexte international. J’ai ainsi pu développer un profil IT plus large et développer des compétences comme la gestion de projets complexes (déploiement de solution Exchange sur 27 pays, consolidation du SI en architecture virtualisée) ou transverses (coordinateur sur projet SAP, mise en place d'un référentiel qualité)



Sans oublier une expérience Devops chez un fournisseur de service pour parfaire des connaissances dans l'architecture Web/Cloud ou bien encore une autre mission de chef de projet technique dans un grand groupe nécessitant une bonne culture IT (linux, Oracle, Java..)



Finalement, l'ensemble de ces connaissances m'a donné l'opportunité d'exercer un poste de management d'équipe avec comme challenge la construction d'une équipe et la transition informatique d'une entreprise évoluant de 400 à 4000 personnes.



Mes compétences :

Microsoft Exchange Server 2013

Virtualisation hyperV,VMWAre

Gestion de projet (ITIL,Agile)

Infra Active Directory

Gestion d'identité/annuaire

Transition informatique

Opensource

Management opérationnel

Management d'equipte