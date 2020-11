Jean-Philippe GONTIER

L'investissement participatif (crowdlending, crowdequity), offre une opportunité de diversification de ses placement unique sur le marché (défiscalisation éthique et solidaire, financement d'actifs écoresponsables, financement de la promotion immobilière, dette privée sécurisée, financement de l'économie locale) à destination d'une large communauté d'investisseurs (personnes physiques, personnes morales et institutionnels).



17 années d'expériences professionnelles en investissement participatif, capital investissement, en banque de financement et d'investissement, en banque privée et en audit financier. Au cours de ces diverses expériences, un fil conducteur : l'accompagnement du chef d'entreprise ou d'une équipe de managers dans le développement de leur activité.



Formation :

_ Université Paris Dauphine : Master Recherche Finance 104 (2006) et EDBA (2013-2015)

_ Université Paris Panthéon-Assas : EMBA et Master 2 Droit des affaires et Management (2012)

_ ESCP Europe (2005)

_ DESCF (2005)

_ Certification AMF (2015)



Spécialisations :

_ investissement participatif (crowdlending, crowdequity)

_ conseil en création et transmission d'entreprises

_ entrepreneuriat, innovation

_ capital investissement

_ banque de financement et d'investissement

_ banque privée

_ audit financier



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Transmission d'entreprise

Restructuration

Banque privée

Private equity

Gestion de patrimoine

Finance

Fiscalité

Expertise comptable

Comptabilité

Banque

Comptable

Conseil

Europe

Expertise

Stratégie

Transmission