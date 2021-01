Jean-Philippe JOUSSELIN

Bonjour,



Voici en quelques lignes les grands traits de mon parcours professionnel:



Depuis 2017, en tant qu'attaché territorial principal, j’ai pris en charge une mission ressources en financement, veille et observation au sein du Département des Pyrénées-Atlantiques.



Cette mission à plusieurs enjeux, dont l’ingénierie et la gestion des fonds européens (FSE) et la recherche de financements privés et publics nationaux.



Par ailleurs, j'ai aussi en charge le management d'une équipe de 3 personnes.



De 2007 à 2017, j’ai eu la responsabilité de la tarification des établissements de protection de l’enfance du département, la coordination du budget de la Direction Enfance Famille et l’animation de son schéma stratégique.



Avant 2007, j'ai connu un parcours professionnel en entreprise à la fois commercial et marketing, avec notamment une expérience de 9 ans dans un grand groupe agroalimentaire fromager vendant en grande distribution. Puis des expériences plus récentes de travail sur une offre de services en milieu industriel, et d'animation de comptes-clés nationaux, de support force de vente, d'administration des ventes, à nouveau en agroalimentaire GMS.



Ces 20 années d'expérience professionnelle m'ont permis de développer de multiples compétences : gestion budgétaire, connaissance juridique de l'action sociale et de la protection de l'enfance, techniques de vente et de négociation, formation, recrutement, management, gestion de projet, mise en place de plans d'actions. Mais aussi capacité de recommandation, élaboration de supports, développement de nouveaux produits, réalisation de marchés-tests, interface de communication.



Dans ce contexte, je suis ouvert à échanger à la fois sur le privé et le public, et plus particulièrement sur les champs fonds européens, ingénierie financière, solidarité, aide sociale à l'enfance, développement économique, mais aussi commercial et marketing.



Mes compétences :

Gestion de projet

Collectivités Territoriales

Analyse stratégique

Conseil

Développement économique

Formation

Tarification des équipements