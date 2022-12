Je suis coach professionnel et individuel certifié par la Haute Ecole de Coaching à Paris (formation certifiée par l'Etat inscrite au RNCP niveau 1 en France et 7 en Europe).



J'exerce aussi une activité de chargée d'étude en Ingénierie sociale dans le domaine de la protection sociale.



Mes compétences :

Écoute, analyse, accompagnement, coordination, com