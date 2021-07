Jean Philippe LEMEILLE

Résumé de compétences

Dans le cadre de mes expériences professionnelles, j’ai su

développer :

La prospection d’une zone de vente avec force et

ténacité.

La pénétration des entreprises porteuses de chiffre

d’affaire et de marge, en maîtrisant le circuit de

décision.

La compréhension des besoins exprimés ou cachés

afin de développer une offre et une vente qualitative et

rentable.

La maîtrise de l’offre faite au client et la commenter

pour la mettre en avant.

La gestion rigoureuse de divers comptes : industrie,

recherche et développement, collectivités publiques.

Le sens de la découverte, de la créativité, exprimée

dans la qualité de ma recherche clients et du

développement de mes réseaux.

J’appuis mon expérience sur quelques ouvrages tel que :

Savoir négocier pour mieux vendre, de Hassan Souni

éditions Démos.

Renseignement humain, sécurité et management

de Frédéric Caramello éditions Lavauzelle.



Mes compétences :

Résumé de compétences Dans le cadre de mes expéri