Jean-Philippe LÉPINE

Ingénieur Systèmes et Réseaux, fort de ma polyvalence et de mon adaptabilité, les aspects Réseaux, Systèmes et Sécurité des Systèmes d'Information me passionnent ainsi que les technologies Web en général.



Issu de formation Informatique Universitaire puis d'un DESS Réseaux, j'ai pu, pendant mes dix années d’expérience, m'exercer également aux aspects Bases de Données et essentiellement Systèmes des architectures N-tiers en environnements complexes, hétérogènes et sécurisés.



Mes compétences :

Apache

Apache Tomcat

Architecture

DNS

Esx

Fedora

Firewall

Ipsec

ITIL

J2EE

JBoss

Linux

Linux Red Hat

Microsoft IIS

MySQL

Mysql & Oracle

Nagios

NAS

Netbackup

NFS

Open Source

Oracle

Red Hat

Samba

SAN

Sensibilisation

Solaris

Squid

Tomcat

UNIX

Unix Solaris

VMware

VMware ESX

VPN

VPN IPSEC

Weblogic